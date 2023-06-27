Олимпийский чемпион добился отмены дисквалификации на территории РФ

«Я очень долго боролся и, наконец, добился того, чтобы санкции CAS, наложенные на меня, не действовали на территории России. Считаю, что справедливость восторжествовала, пусть даже только в моей стране. Мне очень сложно говорить, почему Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил решение Мосгорсуда. Видимо, к изучению моей апелляции в этот раз судьи куда более вдумчиво подошли, более детально изучили все наши аргументы и доказательства.



Четыре заседания предшествовали вынесению судейского решения в мою пользу. Возможно, определенную роль сыграла сложная ситуация, потому что CAS вынес в отношении меня санкции уже после начала СВО, и его решение было во многом политизированным, считаю.



Да, теоретически решение апелляционного суда может быть опротестовано. На подачу кассации отводится три месяца, это может сделать прокуратура. Но я надеюсь, что этого не произойдет и решение вступит в силу.



Не деньги для меня главное, важнее было исправить несправедливость, по моему имени и моей репутации нанесли очень сильный удар. Год назад вынужден был уйти с поста старшего тренера сборной России и вообще перестал работать в сфере профессионального спорта. Я не собирался терпеть несправедливость, попробовал побороться за свое честное имя, и у меня это получилось», — сказал Дьяченко.