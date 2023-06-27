Олимпийский чемпион добился отмены дисквалификации на территории РФ
Олимпийский чемпион Лондона-2012 в гребле на байдарках Александр Дьяченко добился отмены своей дисквалификации за допинг на территории России.
Олимпийский чемпион Лондона-2012 в гребле на байдарках Александр Дьяченко добился отмены своей дисквалификации за допинг на территории России.
Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил действие на территории Российской Федерации санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении олимпийского чемпиона в гребле на байдарке Александра Дьяченко, сообщает ТАСС.
Ранее спортсмен обратился в Московский городской суд с соответствующим требованием. Получив отказ спортсмен обжаловал решение в Первом апелляционном суде.
«Я очень долго боролся и, наконец, добился того, чтобы санкции CAS, наложенные на меня, не действовали на территории России. Считаю, что справедливость восторжествовала, пусть даже только в моей стране. Мне очень сложно говорить, почему Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил решение Мосгорсуда. Видимо, к изучению моей апелляции в этот раз судьи куда более вдумчиво подошли, более детально изучили все наши аргументы и доказательства.
Четыре заседания предшествовали вынесению судейского решения в мою пользу. Возможно, определенную роль сыграла сложная ситуация, потому что CAS вынес в отношении меня санкции уже после начала СВО, и его решение было во многом политизированным, считаю.
Да, теоретически решение апелляционного суда может быть опротестовано. На подачу кассации отводится три месяца, это может сделать прокуратура. Но я надеюсь, что этого не произойдет и решение вступит в силу.
Не деньги для меня главное, важнее было исправить несправедливость, по моему имени и моей репутации нанесли очень сильный удар. Год назад вынужден был уйти с поста старшего тренера сборной России и вообще перестал работать в сфере профессионального спорта. Я не собирался терпеть несправедливость, попробовал побороться за свое честное имя, и у меня это получилось», — сказал Дьяченко.
CAS считает, что Дьяченко летом 2014 года употреблял запрещенные вещества тренболон и метенолон. Все результаты спортсмена, показанные в период с 5 июня 2014 года по 31 декабря 2016 года, были аннулированы, в том числе спортсмен лишился серебряных медалей чемпионата Европы 2014 года и чемпионата мира 2015 года. Обладатель золотой медали Олимпиады-2012 Дьяченко также является двукратным чемпионом мира, чемпионом Европы.