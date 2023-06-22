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18:34 (мск), источник: Sportmail.ru

ISU дисквалифицировал на два года 16-летнюю ученицу академии Плющенко

Варвара Кисель из Беларуси получила двухлетнюю дисквалификацию.

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Источник: AP 2022

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал антидопинговую программу, в которой в списке спортсменов, дисквалифицированных за допинг, числится белорусская фигуристка Варвара Кисель.

Срок дисквалификации 16-летней спортсменки отсчитывается с 20 января 2023 года и завершится в январе 2025-го. В период отстранения фигуристы не могут принимать участие ни в какой деятельности под эгидой ISU.

В настоящее время Кисель числится в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Ранее она выступала за Россию, а с сезона-2020/2021 представляет Беларусь. В прошлом сезоне она завоевала серебро чемпионата страны.

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