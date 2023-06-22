ISU дисквалифицировал на два года 16-летнюю ученицу академии Плющенко

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал антидопинговую программу, в которой в списке спортсменов, дисквалифицированных за допинг, числится белорусская фигуристка Варвара Кисель.

Срок дисквалификации 16-летней спортсменки отсчитывается с 20 января 2023 года и завершится в январе 2025-го. В период отстранения фигуристы не могут принимать участие ни в какой деятельности под эгидой ISU.