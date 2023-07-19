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17:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Чернышенко высказался о скандальных словах Исинбаевой

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко считает, что нужно разобраться в фактах относительно заявлений Елены Исинбаевой, сгоряча комментировать ситуацию не стоит.

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Источник: Reuters

Исинбаева 17 июля заявила, что с сентября продолжит работу в Международном олимпийском комитете. Бывшая спортсменка, имеющая звание майора, сказала, в частности, что воинские звания, полученные в период выступления за ЦСКА, имеют номинальный характер. По ее словам, у МОК нет сомнений на ее счет.

«У меня просто недостаточно фактуры для того, чтобы давать свою оценку. Прежде всего, нужно с уважением относиться к тому, что это наша одна из величайших спортсменок российских. Надо разобраться в фактологии, кто что сказал и какой текущий статус, где она находится», — сказал Чернышенко журналистам.

Он добавил, что в СМИ он видел «противоречивые сведения».

«Сгоряча что-то тут комментировать не стоит», — сказал Чернышенко.

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