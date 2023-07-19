Чернышенко высказался о скандальных словах Исинбаевой

Исинбаева 17 июля заявила, что с сентября продолжит работу в Международном олимпийском комитете. Бывшая спортсменка, имеющая звание майора, сказала, в частности, что воинские звания, полученные в период выступления за ЦСКА, имеют номинальный характер. По ее словам, у МОК нет сомнений на ее счет.

«У меня просто недостаточно фактуры для того, чтобы давать свою оценку. Прежде всего, нужно с уважением относиться к тому, что это наша одна из величайших спортсменок российских. Надо разобраться в фактологии, кто что сказал и какой текущий статус, где она находится», — сказал Чернышенко журналистам.