СМИ: Швейцария планирует подать заявку на проведение Олимпиады-2030

Спортивные власти Швейцарии обсуждают возможности подачи заявки на проведение в стране зимних Олимпийских игр в 2030 году, сообщает издание Tages-Anzeiger.

В распоряжении издания оказалось письмо Швейцарского олимпийского комитета, из которого следует, что министр обороны, защиты населения и спорта страны Виола Амхерд поддерживает подачу заявки на проведение Игр.

«Позитивный настрой Амхерд придает мощный импульс нынешним усилиям по обеспечению новой олимпийской заявки. В кулуарах уже давно ведутся переговоры об условиях проведения зимних Олимпийских игр в Швейцарии в 2030 году или позднее», — сообщает издание.

Издание напоминает, что за последние 35 лет Швейцария восемь раз пыталась получить право на проведение Олимпийских игр, но все попытки оказались безуспешными.

Олимпиада 2026 года пройдет в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.