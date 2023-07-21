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16:09 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: Швейцария планирует подать заявку на проведение Олимпиады-2030

Последний раз Зимние Олимпийские игры проходили в Швейцарии в 1948 году в Санкт-Морице.

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Источник: РИА "Новости"

Спортивные власти Швейцарии обсуждают возможности подачи заявки на проведение в стране зимних Олимпийских игр в 2030 году, сообщает издание Tages-Anzeiger.

В распоряжении издания оказалось письмо Швейцарского олимпийского комитета, из которого следует, что министр обороны, защиты населения и спорта страны Виола Амхерд поддерживает подачу заявки на проведение Игр.

«Позитивный настрой Амхерд придает мощный импульс нынешним усилиям по обеспечению новой олимпийской заявки. В кулуарах уже давно ведутся переговоры об условиях проведения зимних Олимпийских игр в Швейцарии в 2030 году или позднее», — сообщает издание.

Издание напоминает, что за последние 35 лет Швейцария восемь раз пыталась получить право на проведение Олимпийских игр, но все попытки оказались безуспешными.

Олимпиада 2026 года пройдет в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В проведении зимних Олимпийских игр 2030 года заинтересованы американский Солт-Лейк-Сити, японский Саппоро, шведские Стокгольм и Оре.

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 СМИ: Швейцария планирует подать заявку на проведение Олимпиады-2030
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