Оргкомитет Игр в Париже 2024 года представил дизайн олимпийского факела

Факел цвета шампанского имеет длину 70 см весит 1,5 кг. Его автором стал дизайнер Матье Леаннер. Для эстафеты олимпийского огня из переработанной стали изготовят 2000 факелов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=8cacc125654cc7af&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239177" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В верхней части факела имеется прорезь, чтобы пламя было видно со всех сторон. Нижняя часть факела выполнена в виде «волнового рельефа» из полированной стали. Она олицетворяет собой воды реки Сены и океанские путешествия, которые совершит Олимпийский огонь во время традиционной эстафеты.