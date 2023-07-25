Оргкомитет Игр в Париже 2024 года представил дизайн олимпийского факела
Представлен дизайн факела летних Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.
Представлен дизайн факела летних Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.
Факел цвета шампанского имеет длину 70 см весит 1,5 кг. Его автором стал дизайнер Матье Леаннер. Для эстафеты олимпийского огня из переработанной стали изготовят 2000 факелов.
В верхней части факела имеется прорезь, чтобы пламя было видно со всех сторон. Нижняя часть факела выполнена в виде «волнового рельефа» из полированной стали. Она олицетворяет собой воды реки Сены и океанские путешествия, которые совершит Олимпийский огонь во время традиционной эстафеты.
Факел «Париж 2024» зажгут в греческой Олимпии 16 апреля 2024 года. Олимпийский огонь должен прибыть в Марсель 8 мая 2024 года на борту парусника «Белем». После этого пламя пересечет Атлантику на тримаране и посетит французские заморские территории, а также остановится на Таити, где пройдут олимпийские соревнования по серфингу. Планируется, что эстафета олимпийского огня продлится 68 дней до церемонии открытия Олимпийских игр.