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14:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Оргкомитет Игр в Париже 2024 года представил дизайн олимпийского факела

Представлен дизайн факела летних Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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Источник: AFP 2023

Факел цвета шампанского имеет длину 70 см весит 1,5 кг. Его автором стал дизайнер Матье Леаннер. Для эстафеты олимпийского огня из переработанной стали изготовят 2000 факелов.

Во время загрузки произошла ошибка.

В верхней части факела имеется прорезь, чтобы пламя было видно со всех сторон. Нижняя часть факела выполнена в виде «волнового рельефа» из полированной стали. Она олицетворяет собой воды реки Сены и океанские путешествия, которые совершит Олимпийский огонь во время традиционной эстафеты.

Источник: AFP 2023

Факел «Париж 2024» зажгут в греческой Олимпии 16 апреля 2024 года. Олимпийский огонь должен прибыть в Марсель 8 мая 2024 года на борту парусника «Белем». После этого пламя пересечет Атлантику на тримаране и посетит французские заморские территории, а также остановится на Таити, где пройдут олимпийские соревнования по серфингу. Планируется, что эстафета олимпийского огня продлится 68 дней до церемонии открытия Олимпийских игр.

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