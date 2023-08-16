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19:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Путин: Деградация МОК повлечет за собой создание новых структур

Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с членами Правительства РФ высказался о Международном олимпийском движении.

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Источник: Reuters

По словам президента, деградация Международного олимпийского комитета является результатом политизации и коммерциализации мирового спорта.

«К сожалению, в результате политизации международных спортивных структур и дальнейшей коммерциализации международного олимпийского движения, к сожалению, мы видим, там определенная деградация наступает, но это неизбежно просто, безусловно повлечет за собой создание параллельных структур в сфере международного спорта», — заявил Путин.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. При этом организация предлагает отказывать в участии спортсменам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

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