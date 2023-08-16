Путин: Деградация МОК повлечет за собой создание новых структур
Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с членами Правительства РФ высказался о Международном олимпийском движении.
Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с членами Правительства РФ высказался о Международном олимпийском движении.
По словам президента, деградация Международного олимпийского комитета является результатом политизации и коммерциализации мирового спорта.
«К сожалению, в результате политизации международных спортивных структур и дальнейшей коммерциализации международного олимпийского движения, к сожалению, мы видим, там определенная деградация наступает, но это неизбежно просто, безусловно повлечет за собой создание параллельных структур в сфере международного спорта», — заявил Путин.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.
На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. При этом организация предлагает отказывать в участии спортсменам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.