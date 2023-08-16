Путин: Деградация МОК повлечет за собой создание новых структур

По словам президента, деградация Международного олимпийского комитета является результатом политизации и коммерциализации мирового спорта.

«К сожалению, в результате политизации международных спортивных структур и дальнейшей коммерциализации международного олимпийского движения, к сожалению, мы видим, там определенная деградация наступает, но это неизбежно просто, безусловно повлечет за собой создание параллельных структур в сфере международного спорта», — заявил Путин.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.