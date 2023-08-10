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12:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Рада Украины призывает мировых лидеров запретить въезд российским спортсменам

Верховная рада Украины одобрила проект обращения к лидерам и парламентам других стран с предложением ограничить въезд на их территорию российским и белорусским спортсменам, а также спортивным делегациям из этих стран. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Верховной рады Жан Беленюк.

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Источник: AFP 2023

«Верховная рада Украины обращается к лидерам и парламентам иностранных государств с просьбой ограничивать въезд на свою территорию российским и белорусским спортсменам, спортивным делегациям. Это будет непосредственно способствовать их недопуску к участию в международных спортивных соревнованиях.

Парламент среди прочего призвал Международную федерацию фехтования: полностью отменить дисквалификацию Ольги Харлан и официально принести ей извинения; привлечь к ответственности всех лиц, причастных к принятию решения о дисквалификации Ольги Харлан; пожизненно дисквалифицировать российскую спортсменку Анну Смирнову за провокационный поступок, противоречащий олимпийскому духу. Мы всегда будем бороться за наших спортсменов, в том числе на парламентском уровне», — написал Беленюк.

Данное решение продиктовано инцидентом, произошедшим между украинской фехтовальщицей Ольгой Харлан, которая на чемпионате мира в Милане отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала. Харлан отказалась пожать руку российской спортсменке после победы, выставив саблю в ее сторону, что повлекло за собой дисквалификацию.

В тексте документа отмечается, что разработка и принятие такого постановления обусловлены предложениями Международного олимпийского комитета (МОК) относительно возможного допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям под нейтральным флагом, в том числе к Олимпийским играм, которые названы ошибочными.

Также в нем присутствует обращение к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с требованием не допускать спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийские игры в Париже 2024 года, так как, по мнению украинской стороны, пребывание лиц из этих стран на территориях других государств «угрожает стабильности и национальной безопасности принимающих сторон».

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