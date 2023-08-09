Украина призывает отменить рукопожатия на турнирах, где выступают россияне

Заявление продиктовано инцидентом, произошедшим между с дисквалифицированной украинской фехтовальщицей Ольгой Харлан, которая на чемпионате мира в Милане отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала. Харлан отказалась пожать руку российской спортсменке после победы, выставив саблю в ее сторону, что повлекло за собой дисквалификацию.

«При обсуждении проекта постановления члены комитета отметили, что поскольку решение Международной федерации фехтования не отменяет дисквалификацию Ольги Харлан, а лишь приостанавливает свое решение и подтверждает его правильность, то есть и дальше считает ее виновной, это оставляет возможность для повторения подобных провокаций как в фехтовании, так и других видах спорта, в правилах которых предусмотрены обязательные рукопожатия или поклон.



Крайне важен призыв к международным спортивным федерациям внести изменения в правила спортивных соревнований, отменив обязательность рукопожатия или поклона в соревнованиях, в которых принимают участие и украинские, и российские или белорусские спортсмены», — говорится в сообщении.