«Бенфика» купила вратаря сборной Украины
Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин перешел из «Шахтера» в «Бенфику». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Переговоры по трансферу прошли в Лондоне, где в воскресенье прошел благотворительный матч в поддержку Украины. Стороны договорились о переходе 22-летнего вратаря за 10 млн евро. В сделку также включены бонусы в размере 1 млн евро, а также 40% от суммы последующей перепродажи. Таким образом, Трубин не вернется в Украину и отправится сразу в Лиссабон.
Сообщается, что игроком также интересовался миланский «Интер», который рассматривал Трубина в качестве замену камерунскому вратарю Андре Онане, который этим летом перебрался в «Манчестер Юнайтед». Однако «Шахтер» посчитал, что предложение «Интера» в 12 млн евро менее выгодное, чем условия, предложенные португальским клубом.
Трубин является уроженцем Донецка и воспитанником «Шахтера», за первую команду которого он выступал с 2019 года. На его счету 94 матча, в которых он пропустил 94 мяча и 39 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. В 2021 году Трубин дебютировал за сборную Украины, став самым молодым вратарем в истории национальной команды.