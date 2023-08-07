Текущие события
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
Енисей
Футбол. Первая лига
6.08
Родина
СКА-Хабаровск
11
Футбол. Первая лига
6.08
Кубань
Волгарь
20
Футбол. Премьер-лига
6.08
Зенит
Динамо
23
Футбол. Первая лига
6.08
Динамо Мх
КАМАЗ
01
Футбол. Премьер-лига
6.08
Сочи
Ахмат
12
Все события
Фоторепортажи
15Самые дорогие футбольные трансферы этого лета
26ЦСКА разгромил «Локомотив» в дерби
15:39 (мск), источник: Sportmail.ru

«Бенфика» купила вратаря сборной Украины

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин перешел из «Шахтера» в «Бенфику». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Бенфика
Наверх
Источник: AFP 2023

Переговоры по трансферу прошли в Лондоне, где в воскресенье прошел благотворительный матч в поддержку Украины. Стороны договорились о переходе 22-летнего вратаря за 10 млн евро. В сделку также включены бонусы в размере 1 млн евро, а также 40% от суммы последующей перепродажи. Таким образом, Трубин не вернется в Украину и отправится сразу в Лиссабон.

Сообщается, что игроком также интересовался миланский «Интер», который рассматривал Трубина в качестве замену камерунскому вратарю Андре Онане, который этим летом перебрался в «Манчестер Юнайтед». Однако «Шахтер» посчитал, что предложение «Интера» в 12 млн евро менее выгодное, чем условия, предложенные португальским клубом.

Трубин является уроженцем Донецка и воспитанником «Шахтера», за первую команду которого он выступал с 2019 года. На его счету 94 матча, в которых он пропустил 94 мяча и 39 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. В 2021 году Трубин дебютировал за сборную Украины, став самым молодым вратарем в истории национальной команды.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Наполи» нашел замену ушедшему в «Баварию» центральному защитнику
«Бенфика» купила вратаря сборной Украины
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь