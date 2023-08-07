«Бенфика» купила вратаря сборной Украины

Переговоры по трансферу прошли в Лондоне, где в воскресенье прошел благотворительный матч в поддержку Украины. Стороны договорились о переходе 22-летнего вратаря за 10 млн евро. В сделку также включены бонусы в размере 1 млн евро, а также 40% от суммы последующей перепродажи. Таким образом, Трубин не вернется в Украину и отправится сразу в Лиссабон.

Сообщается, что игроком также интересовался миланский «Интер», который рассматривал Трубина в качестве замену камерунскому вратарю Андре Онане, который этим летом перебрался в «Манчестер Юнайтед». Однако «Шахтер» посчитал, что предложение «Интера» в 12 млн евро менее выгодное, чем условия, предложенные португальским клубом.