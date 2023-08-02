Министр спорта Украины призвал МОК тщательнее проверять россиян

Источник: соцсети

«Во-первых, если и допускать россиян и белорусов до соревнований под нейтральным флагом, то нужно, чтобы международные федерации тщательнее проверяли их. Потому что есть федерации, которые реально проверяют и реально не допускают. А есть такие, как федерации дзюдо, тхэквондо, которые допустили вообще всех, даже тех, которые находятся на контрактах с ЦСКА или “Динамо”, — сказал Гутцайт.

Также министр прокомментировал ситуацию с дисквалифицированной украинской саблисткой Ольгой Харлан, которая отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала чемпионате мира по фехтованию.

«Мы видим, они все еще допускают спортсменов, как Смирнову, которая поддерживает военные действия и провоцирует соперников. Это только первый и, к сожалению, не последний случай такой провокации. Потому я уже связался с МОК и попросил изменить правила для спортсменов из таких стран. Нам сегодня через руководство международных федераций нужно решить эту проблему с рукопожатиями, чтобы наши спортсмены могли спокойно участвовать в международных соревнованиях и добиваться квалификации на Олимпийские игры. Возможно, они будут пытаться провоцировать нас, например, предлагать пожать руку или совершать другие действия, которые мы можем воспринять как провокацию. Мы готовим письмо с просьбой изменить некоторые правила, чтобы наши спортсмены могли не приветствовать соперников», — отметил Гутцайт.