Харлан рассказала, какие слова сказала Смирновой после боя на ЧМ по фехтованию

«Я сказала ей, что не пожму руку. Я выставила саблю, предложила ей сделать это мирным путем. Но я увидела, что она сразу убрала свою саблю. Я догадывалась, что от них будет провокация. Они будут спрашивать, чтобы дать мне черную карточку, будут давить на то, чтобы пожать руки, чтобы использовать это в своих целях и вернуть своих спортсменов на турниры. Смирнова в этот момент молчала, я никогда с ней не разговаривала. Я вообще не знала, кто это такая, прежде чем она начала ездить на чемпионат Европы», — сказала Харлан.