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09:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Харлан рассказала, какие слова сказала Смирновой после боя на ЧМ по фехтованию

Украинская саблистка Ольга Харлан поделилась деталями скандала с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира по фехтованию в Милане. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале Football Hub.

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Источник: AFP 2023

«Я сказала ей, что не пожму руку. Я выставила саблю, предложила ей сделать это мирным путем. Но я увидела, что она сразу убрала свою саблю. Я догадывалась, что от них будет провокация. Они будут спрашивать, чтобы дать мне черную карточку, будут давить на то, чтобы пожать руки, чтобы использовать это в своих целях и вернуть своих спортсменов на турниры. Смирнова в этот момент молчала, я никогда с ней не разговаривала. Я вообще не знала, кто это такая, прежде чем она начала ездить на чемпионат Европы», — сказала Харлан.

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала чемпионата мира в Милане. После этого украинку дисквалифицировали.

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