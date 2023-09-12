Матыцин: смена спортсменами гражданства не наносит ущерб России
Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что тот факт, что некоторые российские спортсмены меняют свое гражданство, не наносит никакого урона отечественному спорту. Об этом сообщает ТАСС.
Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что тот факт, что некоторые российские спортсмены меняют свое гражданство, не наносит никакого урона отечественному спорту. Об этом сообщает ТАСС.
Матыцин выступал на VIII Восточном экономическом форуме, который на этой неделе проходит во Владивостоке.
«Нужно спросить у них, каковы были причины этих единичных случаев смены спортивного гражданства. Мы никакой трагедии в этом не видим, это просто повод задуматься о причинах. Если они серьезные и значимые, нужно исключить эти причины, но мы видим, что подавляющее большинство спортсменов продолжают работать, продолжают чувствовать себя защищенными и продолжают испытывать интерес к развитию именно в нынешних условиях. Я бы не рассматривал это как правило, это скорее исключение.
Если сравнивать количество занимающихся спортом, даже членов сборных команд, и количество спортсменов, сменивших спортивное гражданство, ущербом это я никак назвать не могу. Важная задача — создать условия, при которых спортсмены будут заинтересованы продолжать свою карьеру здесь, прежде всего молодые спортсмены, наш резерв, и обеспечить устойчивое развитие национальной системы спорта», — сказал Матыцин.
Ранее заместитель министра спорта Алексей Морозов заявил, что более 100 российских спортсменов приняли решение перейти в другие сборные.
Также Матцыин сообщил, что к новым спортивным форматам, которые создает Россия, проявляет интерес значительное количество стран.
«Сегодня тоже для нас приоритетом должно быть построение национальной системы спортивного календаря, конкурентоспособной среды, инфраструктуры, кадрового обеспечения и создание новых форматов, которые мы уже предлагаем и будем предлагать в следующем году. Это Игры Дружбы, это Игры БРИКС, это продолжение традиций Игр стран СНГ, это детские соревнования Дети Азии, это соревнования для паралимпийцев, сурдлимпийцев. Мы видим, что сейчас значительное количество стран проявляют интерес и принимают участие», — отметил министр.