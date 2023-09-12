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10:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Матыцин назвал условие, при котором возможно участие россиян на Олимпиаде

Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал условие участия россиян в Олимпийских Играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

«Не понимаю, почему этому (участию российских спортсменов в Играх — прим. ред.) уделяют большое внимание и ставят это в качестве приоритета. Да, большая часть спортсменов сборной России уже не сможет принять участие в соответствии с тем регламентом, который определили Международный олимпийский комитет и федерации. Это неправильно, это дискриминация и политизация, это всем понятно. Но объективно туда спортсмены уже не поедут. И наша задача сейчас находиться в диалоге с МОК и федерациями насчет тех спортсменов, кто пока имеет возможность поехать на Игры, и обеспечить их участие. Но с соблюдением хотя бы минимальных требований и без перехода “красной черты” — подписания деклараций, осуждения политики президента и правительства. Допускаем и надеемся, что часть спортсменов примут участие. В этом историческом отрезке это, наверное, правильный шаг», — сказал Матыцин.

Летние Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Олимпийские комитеты России и Белоруссии до сих пор не получили официальных приглашений на Олимпиаду.

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