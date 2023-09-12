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12:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Путин заявил о деградации олимпийского движения

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке заявил о деградации олимпийского движения. Об этом сообщает РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

«Сам международный спорт и олимпийское движение деградируют. Они не выполняют свои важнейшие функции. Ведь дело не только в том, чтобы ставить рекорды, а дело в том, чтобы объединять людей. Олимпийское движение попало в ловушку финансовых интересов. Коммерциализация международного спорта и международного олимпийского движения недопустима. Неизбежно будут возникать альтернативные движения. Это объективный процесс», — заявил Путин.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Решение об их участии России и Беларуси в Олимпийских Играх 2024 года до сих пор не принято.

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