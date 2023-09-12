Путин заявил о деградации олимпийского движения

«Сам международный спорт и олимпийское движение деградируют. Они не выполняют свои важнейшие функции. Ведь дело не только в том, чтобы ставить рекорды, а дело в том, чтобы объединять людей. Олимпийское движение попало в ловушку финансовых интересов. Коммерциализация международного спорта и международного олимпийского движения недопустима. Неизбежно будут возникать альтернативные движения. Это объективный процесс», — заявил Путин.