Путин заявил о деградации олимпийского движения
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке заявил о деградации олимпийского движения. Об этом сообщает РИА Новости.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке заявил о деградации олимпийского движения. Об этом сообщает РИА Новости.
«Сам международный спорт и олимпийское движение деградируют. Они не выполняют свои важнейшие функции. Ведь дело не только в том, чтобы ставить рекорды, а дело в том, чтобы объединять людей. Олимпийское движение попало в ловушку финансовых интересов. Коммерциализация международного спорта и международного олимпийского движения недопустима. Неизбежно будут возникать альтернативные движения. Это объективный процесс», — заявил Путин.
В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Решение об их участии России и Беларуси в Олимпийских Играх 2024 года до сих пор не принято.