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12:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Вяльбе — об Исинбаевой: Сначала ты у президента на груди плачешь, а потом Родину предаешь

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рекомендовала Олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой закрыть рот и «жить в своей Испании».

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Исинбаева, являющаяся членом МОК, выступила в соцсетях с заявлением, в котором назвала свое отношение к армии номинальным, несмотря на воинское звание майора. МОК разрешил Елене продолжить работу в организации, однако в России заявление Исинбаевой восприняли неоднозначно.

«Ну, и слава богу, что она свалила отсюда с такими открытыми глазами. “Я с Бахом дотерла, а майор — это все номинально”. Ребят, ну так нельзя. Сначала ты у президента на груди плачешь, а потом Родину предаешь. Надо как-то определиться, она уже не маленькая девочка. Она детей уже воспитывает своих.

Не пыталась и никогда не пойму ее. Да, это ее выбор, но я ее не пойму. Особенно из-за того, что она отреклась от ЦСКА. Для меня это еще более неприятно. А можно быть олимпийским чемпионом номинально? Тогда пускай закроет свой рот и живет в своей Испании, или где она там живет? И радуется жизни там теперь», — сказала Вяльбе в шоу «На два слова».

В начале сентября МОК опубликовал на официальном сайте обновленный состав комиссии спортсменов, в котором осталась Исинбаева. Также она указана в комиссии по олимпийскому образованию.

«Даже не надейтесь. Ничего она не сделает. Просто не надейтесь», — ответила Вяльбе на вопрос, поможет ли Исинбаева восстановлению прав российских спортсменов.

«Она здесь как сыр в масле каталась. Никогда она там жить так не будет. Если у нее, конечно, нет там какого-то бизнеса или скопленных миллиардов. Все же тает очень быстро», — отметила Вяльбе.

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 Вяльбе — об Исинбаевой: Сначала ты у президента на груди плачешь,...
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