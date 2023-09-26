Вяльбе — об Исинбаевой: Сначала ты у президента на груди плачешь, а потом Родину предаешь

«Ну, и слава богу, что она свалила отсюда с такими открытыми глазами. “Я с Бахом дотерла, а майор — это все номинально”. Ребят, ну так нельзя. Сначала ты у президента на груди плачешь, а потом Родину предаешь. Надо как-то определиться, она уже не маленькая девочка. Она детей уже воспитывает своих.



Не пыталась и никогда не пойму ее. Да, это ее выбор, но я ее не пойму. Особенно из-за того, что она отреклась от ЦСКА. Для меня это еще более неприятно. А можно быть олимпийским чемпионом номинально? Тогда пускай закроет свой рот и живет в своей Испании, или где она там живет? И радуется жизни там теперь», — сказала Вяльбе в шоу «На два слова».