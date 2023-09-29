Российские паралимпийцы выступят на Олимпиаде-2024
Российские спортсмены смогут принять участие в Паралимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК).
Российские спортсмены смогут принять участие в Паралимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК).
Ранее генеральная ассамблея МПК проголосовала за продление частичного отстранения Паралимпийского комитета России.
«Генеральная ассамблея МПК проголосовала 90 голосами против 56 за приостановку членства ПКР за нарушение конституционных обязательств членства», — говорится в заявлении МПК. Шестеро участников воздержались от голосования.
«Из-за частичного отстранения ПКР теряет все права члена в МПК, однако ее спортсмены имеют право участвовать в индивидуальном и нейтральном качестве в Паралимпийских играх 2024 года в Париже», — говорится в заявлении.
МПК временно лишил ПКР членства в организации в августе 2016 года после допингового скандала в российском спорте. Российские паралимпийцы не были допущены на Паралимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро. На Играх-2018 в Пхенчхане россияне выступали в нейтральном статусе. В 2019 году МПК условно восстановил членство ПКР и выдвинул ряд требований, которые ПКР должен выполнить. В 2021 году вследствие этого решения россияне выступили на Паралимпийских играх в Токио.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В марте 2022 года команды России и Белоруссии поначалу были допущены к участию в Паралимпиаде в Пекине, однако спустя 17 часов МПК изменил свое решение и запретил им участвовать в Играх.