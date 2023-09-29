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16:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Российские паралимпийцы выступят на Олимпиаде-2024

Российские спортсмены смогут принять участие в Паралимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК).

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Источник: Reuters

Ранее генеральная ассамблея МПК проголосовала за продление частичного отстранения Паралимпийского комитета России.

«Генеральная ассамблея МПК проголосовала 90 голосами против 56 за приостановку членства ПКР за нарушение конституционных обязательств членства», — говорится в заявлении МПК. Шестеро участников воздержались от голосования.

«Из-за частичного отстранения ПКР теряет все права члена в МПК, однако ее спортсмены имеют право участвовать в индивидуальном и нейтральном качестве в Паралимпийских играх 2024 года в Париже», — говорится в заявлении.

МПК временно лишил ПКР членства в организации в августе 2016 года после допингового скандала в российском спорте. Российские паралимпийцы не были допущены на Паралимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро. На Играх-2018 в Пхенчхане россияне выступали в нейтральном статусе. В 2019 году МПК условно восстановил членство ПКР и выдвинул ряд требований, которые ПКР должен выполнить. В 2021 году вследствие этого решения россияне выступили на Паралимпийских играх в Токио.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В марте 2022 года команды России и Белоруссии поначалу были допущены к участию в Паралимпиаде в Пекине, однако спустя 17 часов МПК изменил свое решение и запретил им участвовать в Играх.

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