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10:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Саппоро отказался принимать Зимние Олимпийские игры 2030 года

Власти японского города Саппоро отозвали заявку на проведение зимних Олимпийских игр в 2030 году. Об этом сообщает агентство Asahi.

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Источник: AP 2023

По информации источника, местные жители не поддерживают идею проведения Олимпийских игр, что стало причиной снятия заявки. Согласно апрельскому опросу агентства Jiji, инициативу проведения Игр в Саппоро поддерживали лишь 27% горожан и 53% выступали против. Основную причину недовольства японцев связывают с коррупционными скандалами вокруг Олимпиады в Токио.

Официально об отзыве заявки должно быть объявлено на следующей неделе. При этом руководство города не отказывается от варианта проведения Олимпиады в 2034 году.

Саппоро уже принимал Зимние Олимпийские игры в 1972 году. За всю историю проведения Олимпиад Япония становилась местом проведения Игр четыре раза.

На проведение Зимних Олимпийских игр 2030 года подали заявки от Солт-Лейк-Сити и Стокгольма, а также совместная заявка от двух альпийских регионов Франции (город пока не определен). Место проведение Игр будет объявлено на 142-й сессии МОК, которая пройдет 23—24 июля 2024 года в Париже.

В 2026 году Зимние Олимпийские игры примут итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо.

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Саппоро отказался принимать Зимние Олимпийские игры 2030 года
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