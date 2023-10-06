Саппоро отказался принимать Зимние Олимпийские игры 2030 года
Власти японского города Саппоро отозвали заявку на проведение зимних Олимпийских игр в 2030 году. Об этом сообщает агентство Asahi.
Власти японского города Саппоро отозвали заявку на проведение зимних Олимпийских игр в 2030 году. Об этом сообщает агентство Asahi.
По информации источника, местные жители не поддерживают идею проведения Олимпийских игр, что стало причиной снятия заявки. Согласно апрельскому опросу агентства Jiji, инициативу проведения Игр в Саппоро поддерживали лишь 27% горожан и 53% выступали против. Основную причину недовольства японцев связывают с коррупционными скандалами вокруг Олимпиады в Токио.
Официально об отзыве заявки должно быть объявлено на следующей неделе. При этом руководство города не отказывается от варианта проведения Олимпиады в 2034 году.
Саппоро уже принимал Зимние Олимпийские игры в 1972 году. За всю историю проведения Олимпиад Япония становилась местом проведения Игр четыре раза.
На проведение Зимних Олимпийских игр 2030 года подали заявки от Солт-Лейк-Сити и Стокгольма, а также совместная заявка от двух альпийских регионов Франции (город пока не определен). Место проведение Игр будет объявлено на 142-й сессии МОК, которая пройдет
В 2026 году Зимние Олимпийские игры примут итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо.