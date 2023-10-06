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12:52 (мск), источник: Sportmail.ru

В ОКР назвали бессмысленным взаимодействие с европейскими олимпийскими комитетами

Олимпийский комитет России опубликовал официальное заявление о своей позиции по поводу взаимоотношений с Европейскими олимпийскими комитетами.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что Россия не примет участия в Генассамблее Европейских олимпийских комитетов, несмотря на приглашение к участию в мероприятии по видеосвязи.

«В свете очередного витка фарса, исполненного главой ЕОК в комментариях одному из прозападных новостных ресурсов, ОКР считает необходимым заявить следующее.

В июне 2022 года Олимпийский комитет России был безосновательно лишён возможности принять участие в Генеральной ассамблее ЕОК — сначала в формате очного присутствия, а потом и по видеосвязи.

ОКР опротестовал действия ЕОК в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, требуя признать их незаконными и гарантировать наши права как полноправного члена организации.

Соответственно, после вынесения CAS решения по итогам проведённых в июле слушаний будут приниматься решения о дальнейших шагах с нашей стороны.

Но практика последних двух лет показывает, что ожидать адекватных, неангажированных действий со стороны ЕОК, к сожалению, не приходится. Вопрос о прекращении дискриминации российских спортсменов в повестке собрания нынешней Генассамблеи не значится.

К тому же ОКР до сих пор не получил ни приемлемых разъяснений, ни извинений за неправомерный недопуск к проведённым с февраля 2022 года мероприятиям Европейских олимпийских комитетов.

В связи с вышеизложенным практического смысла в каком-либо взаимодействии с ЕОК на данный момент нет.

В эти дни ОКР проводит Форум олимпийских советов с представительством всех регионов Российской Федерации, на котором обсуждаются вопросы развития отечественного спорта, в том числе в свете односторонних и незаконных ограничений со стороны “коллективного запада”. Наш приоритет — восстановление статуса-кво и содействие российским спортсменам и спортивным федерациям, пострадавшим в том числе от незаконных действий ЕОК», — сказано в заявлении ОКР.

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