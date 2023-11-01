МОК предостерег от дискриминации спортсменов из Израиля
По словам представителя МОК, при отказах от соревнований со спортсменами из Израиля, будут приниматься быстрые меры.
По словам представителя МОК, при отказах от соревнований со спортсменами из Израиля, будут приниматься быстрые меры.
Представитель МОК напомнил, как на Олимпийских играх в Токио в 2021 году алжирского дзюдоиста Фетхи Нурина отстранили на 10 лет за внезапный отказ соревноваться из-за потенциальной встречи с израильтянином Тохаром Бутбулем. Под те же санкции попал и личный тренер Нурина — Амар Бенихлеф.
«МОК придерживается концепции персональной ответственности, спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств», — приводит NRK слова представителя МОК.
По его словам, если будет выявлено «дискриминационное поведение со стороны спортсмена или тренера», МОК свяжется с его Национальным олимпийским комитетом и международной федерацией, «чтобы быстро принять меры, как на Олимпиаде в Токио».
Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова заявила «Матч ТВ», что это «яркий двойной стандарт» и МОК должен был сделать такое же обращение по поводу россиян.
«Есть же спортсмены, которые пытаются бойкотировать, не выходят против наших спортсменов на бой, на дорожку и так далее. Когда это уже два года это происходит, никаких заявлений нет. Сделали бы общее заявление по всем военным конфликтам: армяне и азербайджанцы, русские и украинцы, палестинцы и евреи. Заявление в стиле, что никто никого не должен отменять и никакой дискриминации быть не должно», — сказала Журова.
МОК пока не принял решение об участии в Олимпиаде в Париже российских спортсменов, которые могут быть допущены только в индивидуальных видах в нейтральном статусе.