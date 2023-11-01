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19:03 (мск), источник: Sportmail.ru

МОК предостерег от дискриминации спортсменов из Израиля

По словам представителя МОК, при отказах от соревнований со спортсменами из Израиля, будут приниматься быстрые меры.

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Источник: AFP 2023


Представитель МОК напомнил, как на Олимпийских играх в Токио в 2021 году алжирского дзюдоиста Фетхи Нурина отстранили на 10 лет за внезапный отказ соревноваться из-за потенциальной встречи с израильтянином Тохаром Бутбулем. Под те же санкции попал и личный тренер Нурина — Амар Бенихлеф.

«МОК придерживается концепции персональной ответственности, спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств», — приводит NRK слова представителя МОК.

По его словам, если будет выявлено «дискриминационное поведение со стороны спортсмена или тренера», МОК свяжется с его Национальным олимпийским комитетом и международной федерацией, «чтобы быстро принять меры, как на Олимпиаде в Токио».

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова заявила «Матч ТВ», что это «яркий двойной стандарт» и МОК должен был сделать такое же обращение по поводу россиян.

«Есть же спортсмены, которые пытаются бойкотировать, не выходят против наших спортсменов на бой, на дорожку и так далее. Когда это уже два года это происходит, никаких заявлений нет. Сделали бы общее заявление по всем военным конфликтам: армяне и азербайджанцы, русские и украинцы, палестинцы и евреи. Заявление в стиле, что никто никого не должен отменять и никакой дискриминации быть не должно», — сказала Журова.

МОК пока не принял решение об участии в Олимпиаде в Париже российских спортсменов, которые могут быть допущены только в индивидуальных видах в нейтральном статусе.

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