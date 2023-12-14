В МОК ошиблись при подсчете россиян, отобравшихся на ОИ-2024
Шесть россиян и пять белорусов получили лицензии для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщается в обновленном релизе на официальном сайте МОК.
Шесть россиян и пять белорусов получили лицензии для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщается в обновленном релизе на официальном сайте МОК.
8 декабря МОК допустил россиян и белорусов до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе. Однако изначально в релизе организации было сказано, что для участия в соревнованиях отобрались 11 нейтральных атлетов — восемь россиян и трое белорусов. Сейчас в списке шестеро россиян и пятеро белорусских спортсменов.
Российские и белорусские команды не будут участвовать в Олимпиаде. Также не будут допущены спортсмены и члены персонала, которые когда-либо активно выражали поддержку СВО.
Символика России и Белоруссии не будет демонстрироваться на Олимпиаде в Париже ни в одном официальном месте или мероприятии.
Олимпийские игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.