В МОК ошиблись при подсчете россиян, отобравшихся на ОИ-2024

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе. Однако изначально в релизе организации было сказано, что для участия в соревнованиях отобрались 11 нейтральных атлетов — восемь россиян и трое белорусов. Сейчас в списке шестеро россиян и пятеро белорусских спортсменов.

Российские и белорусские команды не будут участвовать в Олимпиаде. Также не будут допущены спортсмены и члены персонала, которые когда-либо активно выражали поддержку СВО.

Символика России и Белоруссии не будет демонстрироваться на Олимпиаде в Париже ни в одном официальном месте или мероприятии.