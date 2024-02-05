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15:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Глава WADA ждет на ОИ «очень небольшую» группу атлетов из России

С таким заявлением президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька выступил в эфире радиостанции RMF FM.

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Источник: Reuters

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька ожидает, что на Олимпийских играх в Париже выступит «очень небольшая» группа спортсменов с нейтральным статусом.

«Та группа так называемых нейтральных спортсменов будет очень небольшая, если они вообще примут участие в Олимпийских играх в Париже исходя из того, что россияне бойкотируют те условия, те критерии нейтральности, которые предложил МОК. Выступит узкий круг спортсменов, соответствующих строгим критериям МОК», — заявил 39-летний поляк.

8 декабря МОК объявил о допуске российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Согласно решению исполкома, нейтральные спортсмены и их персонал должны воздерживаться от любой деятельности, связанной с национальным флагом, гимном, эмблемой или любым другим символом Российской Федерации, Республики Беларусь, национальных федераций или олимпийских комитетов, а также от поддержки СВО на любом официальном мероприятии или в СМИ до, во время и после Олимпийских игр.

Банька возглавляет WADA с 1 января 2020 года. Недавно он объявил, что намерен снова баллотироваться на пост президента организации в 2025 году.

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