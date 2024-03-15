МОК не изменит критерии допуска россиян до Олимпиады в Париже
Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.
Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.
Представители МОК заявили о том, что на ближайшем исполкоме МОК, который пройдет
«Все принципы были установлены 8 декабря 2023 года. Они не будут изменены. Что касается реализации этих принципов, исполком МОК примет соответствующие решения на своем заседании на следующей неделе», — приводит ТАСС заявление пресс-службы МОК.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
В опубликованных принципах допуска российских и белорусских спортсменов до Олимпиады в Париже не содержится требования осудить СВО, однако глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что оно будет одним из условий получения нейтрального статуса, дающего право выступить на Играх.