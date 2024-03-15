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19:01 (мск), источник: Sportmail.ru

МОК не изменит критерии допуска россиян до Олимпиады в Париже

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Источник: РИА "Новости"

Представители МОК заявили о том, что на ближайшем исполкоме МОК, который пройдет 19—20 марта, будут приняты решения по реализации принципов допуска спортсменов до Игр.

«Все принципы были установлены 8 декабря 2023 года. Они не будут изменены. Что касается реализации этих принципов, исполком МОК примет соответствующие решения на своем заседании на следующей неделе», — приводит ТАСС заявление пресс-службы МОК.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

В опубликованных принципах допуска российских и белорусских спортсменов до Олимпиады в Париже не содержится требования осудить СВО, однако глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что оно будет одним из условий получения нейтрального статуса, дающего право выступить на Играх.

 МОК не изменит критерии допуска россиян до Олимпиады в Париже
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