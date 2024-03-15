МОК не изменит критерии допуска россиян до Олимпиады в Париже

Представители МОК заявили о том, что на ближайшем исполкоме МОК, который пройдет 19—20 марта , будут приняты решения по реализации принципов допуска спортсменов до Игр.

«Все принципы были установлены 8 декабря 2023 года. Они не будут изменены. Что касается реализации этих принципов, исполком МОК примет соответствующие решения на своем заседании на следующей неделе», — приводит ТАСС заявление пресс-службы МОК.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.