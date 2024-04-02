Бах рассказал пранкерам об интернет-слежке за спортсменами из РФ
Глава МОК Томас Бах заявил, что в организации следят за политическими высказываниями российских спортсменов, в том числе с помощью представителей Украины.
Глава МОК Томас Бах заявил, что в организации следят за политическими высказываниями российских спортсменов, в том числе с помощью представителей Украины.
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали запись разговора с главой МОК.
«У нас есть специальная наблюдательная комиссия на уровне МОК, которая также работает с независимой компанией. И они следят за интернетом, СМИ и публичными заявлениями. Так что, если спортсмен появляется где-то с такими заявлениями, он не может принимать участие в Играх. Мы также предлагали украинской стороне и не только предлагали, но и просили предоставить нам их информацию о поведении таких спортсменов или чиновников, в таком случае они не смогут принять участие», — заявил Бах в разговоре с Вованом и Лексусом.
МОК допустил россиян на Игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении нескольких критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице.