Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Сиэтл
24
Футбол. Кубок России
17:30
СКА-Хабаровск
Динамо
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Лос-Анджелес
43
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Эдмонтон
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Трактор
Футбол. Кубок России
20:00
Химки
Ростов
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Колорадо
41
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Питтсбург
25
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Детройт
24
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Флорида
64
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия
Айлендерс
ОТ
34
Футбол. Зарубежный
21:30
Ноттингем Форест
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
21:30
Ньюкасл Юнайтед
Эвертон
Футбол. Зарубежный
21:45
Борнмут
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
21:45
Бернли
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
21:45
Вест Хэм
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
1.04
Вильярреал
Атлетико
12
Футбол. Зарубежный
1.04
Интер
Эмполи
20
Все события
10:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Бах рассказал пранкерам об интернет-слежке за спортсменами из РФ

Глава МОК Томас Бах заявил, что в организации следят за политическими высказываниями российских спортсменов, в том числе с помощью представителей Украины.

Источник: РИА "Новости"

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали запись разговора с главой МОК.

«У нас есть специальная наблюдательная комиссия на уровне МОК, которая также работает с независимой компанией. И они следят за интернетом, СМИ и публичными заявлениями. Так что, если спортсмен появляется где-то с такими заявлениями, он не может принимать участие в Играх. Мы также предлагали украинской стороне и не только предлагали, но и просили предоставить нам их информацию о поведении таких спортсменов или чиновников, в таком случае они не смогут принять участие», — заявил Бах в разговоре с Вованом и Лексусом.

Во время загрузки произошла ошибка.

МОК допустил россиян на Игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении нескольких критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице.

Читайте также от «Спорт Mail.ru»
Томас Бах: Участников Игр дружбы могут не допустить до Олимпиады
Бах рассказал пранкерам об интернет-слежке за спортсменами из РФ
Макдэвид установил рекорд по передачам за сезон в XXI веке
Панарин обошел Мессье по очкам в одном сезоне за «Рейнджерс»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь