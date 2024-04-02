Бах рассказал пранкерам об интернет-слежке за спортсменами из РФ

«У нас есть специальная наблюдательная комиссия на уровне МОК, которая также работает с независимой компанией. И они следят за интернетом, СМИ и публичными заявлениями. Так что, если спортсмен появляется где-то с такими заявлениями, он не может принимать участие в Играх. Мы также предлагали украинской стороне и не только предлагали, но и просили предоставить нам их информацию о поведении таких спортсменов или чиновников, в таком случае они не смогут принять участие», — заявил Бах в разговоре с Вованом и Лексусом.