Текущие события
Футбол. Кубок России
19:30
Ахмат
Оренбург
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Трактор
Футбол. Зарубежный
21:00
Гранада
Валенсия
Футбол. Зарубежный
21:30
Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:15
Челси
Манчестер Юнайтед
Хоккей. НХЛ
5.04
Вашингтон
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
5.04
Каролина
Бостон
Хоккей. НХЛ
5.04
Коламбус
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
5.04
Монреаль
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
5.04
Оттава
Флорида
Хоккей. НХЛ
5.04
Виннипег
Калгари
Хоккей. НХЛ
5.04
Миннесота
Колорадо
Хоккей. НХЛ
5.04
Нэшвилл
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Ванкувер
12
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Эдмонтон
50
Хоккей. НХЛ
04:30
Лос-Анджелес
Сиэтл
52
Все события
15:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Десятки стран подтвердили участие в Играх дружбы в России

Генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин заявил, что на текущий момент участие в соревнованиях подтвердили десятки стран. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Источник: Спорт-Экспресс

«Сколько стран подтвердили участие в “Играх дружбы”? Десятки стран. Пока не хотелось бы деталей, нужно подождать с этим. Разумеется, есть представители видов спорта, которые медленнее реагируют, есть те, кто быстрее. Но деталей мы пока давать не будем», — сказал Сорокин.

Также Сорокин заявил, что организаторы Игр дружбы хотят предметно обсудить проведение соревнований с Международным олимпийским комитетом (МОК) и готовы допустить на Игры его представителей.

Ранее глава МОК Томас Бах обвинил Россию в попытке политизировать спорт и назвал Игры дружбы «риском для всей спортивной системы». МОК призвал иностранных спортсменов отказаться от участия в этих соревнованиях.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Соревнования пройдут по 33 олимпийским и неолимпийским летним видам спорта.

Читайте также от «Спорт Mail.ru»
Иванишевич о Джоковиче: Он устал от меня, а я — от него
Голов будет много: прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед»
СМИ: «Маккаби» разочаровался в Лесовом и вернет его в «Динамо»
15 лет назад Графите забил памятный гол в ворота «Баварии»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь