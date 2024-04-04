Десятки стран подтвердили участие в Играх дружбы в России

«Сколько стран подтвердили участие в “Играх дружбы”? Десятки стран. Пока не хотелось бы деталей, нужно подождать с этим. Разумеется, есть представители видов спорта, которые медленнее реагируют, есть те, кто быстрее. Но деталей мы пока давать не будем», — сказал Сорокин.

Также Сорокин заявил, что организаторы Игр дружбы хотят предметно обсудить проведение соревнований с Международным олимпийским комитетом (МОК) и готовы допустить на Игры его представителей.

Ранее глава МОК Томас Бах обвинил Россию в попытке политизировать спорт и назвал Игры дружбы «риском для всей спортивной системы». МОК призвал иностранных спортсменов отказаться от участия в этих соревнованиях.