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11:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Томас Бах: Участников Игр дружбы могут не допустить до Олимпиады

Об этом президент МОК заявил в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом.

Источник: AP 2023

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах в беседе с известными пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявил, что спортсмены из Африки, принимая участия в российских соревнованиях, рискуют остаться без участия в Олимпиаде. Вован и Лексус говорили с президентом МОК от имени высокопоставленного африканского политика.

«Я думаю, что это очень мудро, не разрушать отношения ни с одной из сторон. Но страны Африки должны осознавать, что, принимая участие в Играх дружбы, они принимают чью-то сторону. Могут возникнуть риски, скажем, к Олимпийским играм», — сказал Бах в беседе с пранкерами.

Также Томас Бах назвал Игры дружбы «риском для всей спортивной системы».

«Это политические игры, как во времена Советского Союза Спартакиада. Игры дружбы не могут поставить под угрозу Олимпийские игры», — добавил глава МОК.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Спортсмены из России и Беларуси смогут выступить в Париже только в нейтральном статусе, для них действует запрет демонстрации любой связи со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях.

Всемирные игры дружбы планируется провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Екатеринбурге и Москве.

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