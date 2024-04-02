Томас Бах: Участников Игр дружбы могут не допустить до Олимпиады
Об этом президент МОК заявил в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом.
Об этом президент МОК заявил в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом.
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах в беседе с известными пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявил, что спортсмены из Африки, принимая участия в российских соревнованиях, рискуют остаться без участия в Олимпиаде. Вован и Лексус говорили с президентом МОК от имени высокопоставленного африканского политика.
«Я думаю, что это очень мудро, не разрушать отношения ни с одной из сторон. Но страны Африки должны осознавать, что, принимая участие в Играх дружбы, они принимают чью-то сторону. Могут возникнуть риски, скажем, к Олимпийским играм», — сказал Бах в беседе с пранкерами.
Также Томас Бах назвал Игры дружбы «риском для всей спортивной системы».
«Это политические игры, как во времена Советского Союза Спартакиада. Игры дружбы не могут поставить под угрозу Олимпийские игры», — добавил глава МОК.
Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Спортсмены из России и Беларуси смогут выступить в Париже только в нейтральном статусе, для них действует запрет демонстрации любой связи со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях.
Всемирные игры дружбы планируется провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Екатеринбурге и Москве.