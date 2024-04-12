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22:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно место проведения Игр стран СНГ в 2025 году

Третьи в истории Игры стран СНГ в следующем году пройдут в азербайджанской Гяндже.

Как заявил глава министр иностранных дел Азебайджана Джейхун Байрамов, в 2025 году Третьи Игры стран СНГ примет Гянджа.

"Второй по величине город Азербайджана Гянджа в 2025 году примет Игры стран СНГ, и с этой целью обсуждалась проводимая в стране работа по подготовке, — приводит слова Байрамова РИА Новости.

Джейхун Байрамов сообщил об этом на заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ в Минске. Кроме того, Байрамов отметил, что кандидатура города Лачин в Карабахе выдвинута на статус культурной столицы СНГ в 2025 году.

Ранее генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азербайджана Азер Алиев заявил, что в его стране в 2025 году пройдут III Игры стран СНГ. Первые игры прошли в 2021 году в Казани, а предыдущие, вторые Игры проводились в Белоруссии с 4 по 14 августа 2023 года. На них принимали участие спортсмены из России, Беларуси, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Армении, Кыргызстана, Таджикистана, Вьетнама, Туркменистана, Ирана, Монголии, Египта, Кубы.

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