Макрон допустил перенос церемонии открытия Олимпиады с реки Сена

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о плане проведения церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже в случае отказа от варианта с торжественным мероприятием на Сене.

«У нас есть несколько вариантов на случай возникновения угрозы безопасности на церемонии открытия Олимпийских игр. Если это произойдет, церемония будет ограничена площадью Трокадеро или даже стадионом “Стад де Франс”. Мы проведем анализ рисков в режиме реального времени.



Хотим, чтобы церемония была очень красивой, хотим показать лицо Франции. Мы мобилизуем все спецслужбы и установим периметр безопасности в зоне проведения за несколько дней до церемонии», — приводит слова Макрона RMC Sport.

Церемония открытия Олимпиады должна пройти 26 июля на реке Сена в Париже. Это может быть первая церемония открытия Игр, которая пройдет не на стадионе. Ранее СМИ сообщали, что французские спецслужбы обеспокоены возможным терактом во время церемонии открытия летней Олимпиады, поэтому рекомендуют изменить формат мероприятия, а также не проводить церемонию на Сене.

Также Макрон заявил, что будет добиваться прекращения огня на время Олимпиады.