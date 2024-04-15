Макрон считает справедливым допуск россиян на Олимпиаду

«Это решение, на мой взгляд, справедливо. Мы просим спортсменов соблюдать нормы приличия, не делать неуважительных высказываний в адрес соперников, не играть в политику и не проявлять агрессию. Олимпизм позволяет странам и спортсменам, которые не согласны друг с другом, примириться. Россия не приглашена, ее лидер не может быть приглашен. Но спортсмены без гимна и флага смогут соревноваться», — сказал Макрон.
В декабре прошлого года МОК допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе. Ожидается, что в Париж смогут приехать около 80 спортсменов из России и Белоруссии. При этом они не будут допущены до участия в командных соревнованиях.
Также Макрон обозначил цель Франции в медальном зачете Олимпийских игр в Париже.
«Франция должна стремиться попасть в топ-5 по количеству медалей на Олимпийских играх. На Паралимпийских играх наша цель — попасть в восьмерку лучших в медальном зачете», — заявил Макрон.
На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио французские спортсмены выиграли десять золотых медалей и заняли в медальном зачете восьмое место. Последний раз французы финишировали в пятерке сильнейших на Играх в Сиднее в 1996 году.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.