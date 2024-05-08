Олимпийский огонь прибыл из Греции во Францию
Исторический французский трехмачтовый парусник «Белем» с олимпийским огнем на борту прибыл из порта греческого города Пирей в Марсель, сообщает AFP.
Исторический французский трехмачтовый парусник «Белем» с олимпийским огнем на борту прибыл из порта греческого города Пирей в Марсель, сообщает AFP.
Олимпийский огонь отправился из Греции 27 апреля, его впервые отправили в страну Олимпийских игр по морю. Ранее сообщалось, что огонь прибудет в Марсель в условиях усиленных мер безопасности. Более пяти тысяч сотрудников правоохранительных органов будут охранять территорию порта, так как ожидалось, что около 150 тысяч должны встретить парусник во Франции.
Эстафета по территории Франции продлится 68 дней и завершится зажжением олимпийского огня на церемонии открытия Игр 26 июля в Париже. Она пройдет по заранее подготовленному маршруту. Власти страны продумали несколько запасных маршрутов для эстафеты.
Пловец Флоран Маноду, чемпион Олимпийских игр 2012 года, станет первым спортсменом, который понесет огонь. Всего в эстафете примет участие около 10 тыс. человек.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Спортсмены из России и Беларуси смогут принять участие в Олимпиаде исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта. Россиян и белорусов не допустят к участию в параде спортсменов на церемонии открытия, но они смогут посетить мероприятие. В случае завоевания в Париже золотых медалей их будут награждать под специально созданную музыку без слов.