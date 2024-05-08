Олимпийский огонь прибыл из Греции во Францию

Олимпийский огонь отправился из Греции 27 апреля, его впервые отправили в страну Олимпийских игр по морю. Ранее сообщалось, что огонь прибудет в Марсель в условиях усиленных мер безопасности. Более пяти тысяч сотрудников правоохранительных органов будут охранять территорию порта, так как ожидалось, что около 150 тысяч должны встретить парусник во Франции.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=7717e7de4e6e95ec&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241355" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Эстафета по территории Франции продлится 68 дней и завершится зажжением олимпийского огня на церемонии открытия Игр 26 июля в Париже. Она пройдет по заранее подготовленному маршруту. Власти страны продумали несколько запасных маршрутов для эстафеты.

Пловец Флоран Маноду, чемпион Олимпийских игр 2012 года, станет первым спортсменом, который понесет огонь. Всего в эстафете примет участие около 10 тыс. человек.