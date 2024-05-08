СМИ: Том Круз примет участие в церемонии закрытия Олимпиады-2024

Как сообщает RMC Sport, Том Круз участвовал в съемке эпизода, который будет показан во время церемонии закрытия. Актер был замечен на улицах Парижа, разъезжающим на мотоцикле. Том Круз ранее уже участвовал в церемониях, связанными с Олимпийскими играми. В 2004 году актер пронес огонь в Лос-Анджелесе перед началом Игр в Афинах.

61-летний Том Круз — один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Круз является трехкратным обладателем премии «Золотой глобус» (1990, 1997, 2000), и четырехкратным номинантом на «Оскар». В карьере актера есть несколько ролей в фильмах про спорт. В частности, в «Цвете денег» он играл талантливого молодого бильярдиста, а в драме «Джерри Магуайер» Том Круз исполнил роль успешного спортивного агента.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Спортсмены из России и Беларуси смогут принять участие в Олимпиаде исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта. Россиян и белорусов не допустят к участию в параде спортсменов на церемонии открытия, но они смогут посетить мероприятие. В случае завоевания в Париже золотых медалей их будут награждать под специально созданную музыку без слов.