Источник: Олимпийские игры 2036 года пройдут в Катаре
Доха станет местом проведения Летних Олимпийских игр 2036 года. Об этом сообщает испанское издание Relevo.
Доха станет местом проведения Летних Олимпийских игр 2036 года. Об этом сообщает испанское издание Relevo.
По информации источника, МОК уже окончательно определился с местом проведения Олимпиады в 2036 году и согласовывает с Катаром окончательные детали, однако до официального объявления может пройти еще немало времени.
Главный аргумент в пользу Дохи — опыт успешного проведения крупных международных соревнований. За последние десять лет Катар принял ЧМ по гандболу-2015, ЧМ по велоспорту-2016, ЧМ по спортивной гимнастике-2018, ЧМ по легкой атлетике-2019, ЧМ по футболу-2022 и ЧМ по плаванию-2024. В 2027 году Катар примет ЧМ по баскетболу, а в 2030 году станет местом проведения Азиатских игр.
Согласно неписанному правилу ротации континентов, Олимпиада в 2036 году должна была пройти в Африке или в Азии. В ближайшие восемь лет Летние Олимпийские игры пройдут в Европе (Париж-2024), Америке (Лос-Анджелес-2028) и Океании (Брисбен-2032). Летом 2019 года МОК открыл прием заявок на проведение Олимпиады-2036. Официальные заявки на проведение Игр подали Индия, Индонезия и Турция.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе. Ожидается, что в Париж смогут приехать около 80 спортсменов из России и Белоруссии.