09:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: Олимпийские игры 2036 года пройдут в Катаре

Доха станет местом проведения Летних Олимпийских игр 2036 года. Об этом сообщает испанское издание Relevo.

Источник: AP 2023

По информации источника, МОК уже окончательно определился с местом проведения Олимпиады в 2036 году и согласовывает с Катаром окончательные детали, однако до официального объявления может пройти еще немало времени.

Главный аргумент в пользу Дохи — опыт успешного проведения крупных международных соревнований. За последние десять лет Катар принял ЧМ по гандболу-2015, ЧМ по велоспорту-2016, ЧМ по спортивной гимнастике-2018, ЧМ по легкой атлетике-2019, ЧМ по футболу-2022 и ЧМ по плаванию-2024. В 2027 году Катар примет ЧМ по баскетболу, а в 2030 году станет местом проведения Азиатских игр.

Согласно неписанному правилу ротации континентов, Олимпиада в 2036 году должна была пройти в Африке или в Азии. В ближайшие восемь лет Летние Олимпийские игры пройдут в Европе (Париж-2024), Америке (Лос-Анджелес-2028) и Океании (Брисбен-2032). Летом 2019 года МОК открыл прием заявок на проведение Олимпиады-2036. Официальные заявки на проведение Игр подали Индия, Индонезия и Турция.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе. Ожидается, что в Париж смогут приехать около 80 спортсменов из России и Белоруссии.

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