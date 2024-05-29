Источник: Олимпийские игры 2036 года пройдут в Катаре

По информации источника, МОК уже окончательно определился с местом проведения Олимпиады в 2036 году и согласовывает с Катаром окончательные детали, однако до официального объявления может пройти еще немало времени.

Главный аргумент в пользу Дохи — опыт успешного проведения крупных международных соревнований. За последние десять лет Катар принял ЧМ по гандболу-2015, ЧМ по велоспорту-2016, ЧМ по спортивной гимнастике-2018, ЧМ по легкой атлетике-2019, ЧМ по футболу-2022 и ЧМ по плаванию-2024. В 2027 году Катар примет ЧМ по баскетболу, а в 2030 году станет местом проведения Азиатских игр.

Согласно неписанному правилу ротации континентов, Олимпиада в 2036 году должна была пройти в Африке или в Азии. В ближайшие восемь лет Летние Олимпийские игры пройдут в Европе (Париж-2024), Америке (Лос-Анджелес-2028) и Океании (Брисбен-2032). Летом 2019 года МОК открыл прием заявок на проведение Олимпиады-2036. Официальные заявки на проведение Игр подали Индия, Индонезия и Турция.