Дегтярев назвал дискриминацией отстранение российских спортсменов

«Бан наших спортсменов со стороны Международного олимпийского комитета — это дискриминация по национальному признаку, то же самое касается нашей лаборатории и РУСАДА, это безобразие. Диалог вести будем с международными организациями, об этом говорил не раз. Обсуждение этой чувствительной темы на Петербургском международном экономическом форуме будет, в каких форматах — определим на месте», — сказал Дегтярев.

14 мая Михаил Дегтярев был официально утвержден в качестве нового Министра спорта РФ. Ранее эту должность на протяжении четырех лет занимал Олег Матыцин.

В декабре прошлого года МОК допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе. Ожидается, что в Париж смогут приехать около 80 спортсменов из России и Белоруссии. При этом они не будут допущены до участия в командных соревнованиях, а их награды не будут отображаться в медальном зачете.