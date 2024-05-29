Дегтярев назвал дискриминацией отстранение российских спортсменов
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал дискриминацией отстранение российских спортсменов от международных соревнований. Об этом сообщает РИА Новости.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал дискриминацией отстранение российских спортсменов от международных соревнований. Об этом сообщает РИА Новости.
«Бан наших спортсменов со стороны Международного олимпийского комитета — это дискриминация по национальному признаку, то же самое касается нашей лаборатории и РУСАДА, это безобразие. Диалог вести будем с международными организациями, об этом говорил не раз. Обсуждение этой чувствительной темы на Петербургском международном экономическом форуме будет, в каких форматах — определим на месте», — сказал Дегтярев.
14 мая Михаил Дегтярев был официально утвержден в качестве нового Министра спорта РФ. Ранее эту должность на протяжении четырех лет занимал Олег Матыцин.
В декабре прошлого года МОК допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе. Ожидается, что в Париж смогут приехать около 80 спортсменов из России и Белоруссии. При этом они не будут допущены до участия в командных соревнованиях, а их награды не будут отображаться в медальном зачете.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.