Более 12 тысяч бездомных переселили из Парижа перед Олимпиадой

По информации источника, в числе переселенных лиц — просители убежища, а также семьи и дети, которые оказались в опасном и уязвимом положении. Также отмечается, что полиция преследует секс-работников и наркоманов, так как считает их нежелательными.

Процесс переселения и ликвидации палаточных городов в Париже усилился с апреля 2023 года, за последние 13 месяцев было переселено 12545 человек. Координатор в организации «Врачи мира» Поль Алузи обвинил власти в «социальной чистке» наиболее неблагополучного населения города, чтобы Париж «предстал в самом лестном свете» к Олимпийским играм. Для долгосрочного решения проблемы бездомных по всей Франции необходимо не менее 20 тысяч домов, в том числе 7 тысяч в регионе Иль-де-Франс.

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что мэрия просит правительство, которое отвечает за аварийное жилье, разработать надежный план размещения примерно 3600 человек, живущих на столичных улицах много лет. В прошлом году она настаивала на том, что никого не будут заставлять покидать город.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В декабре прошлого года МОК допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе. Ожидается, что в Париж смогут приехать около 80 спортсменов из России и Беларуси. При этом они не будут допущены до участия в командных соревнованиях, а их награды не будут отображаться в медальном зачете.