В Петербурге выплатят по 5 млн рублей за золото Олимпийских игр

По информации источника, о размере выплат говорится в проекте постановления правительства Санкт-Петербурга.

За серебряные медали спортсмены получат по 2,5 млн рублей, за бронзовые — по 1,5 млн. Также премии получат спортсмены, которые займут места с четвертого по шестое. За четвертое место выплатят 678 тысяч рублей, за пятое — 452 тысяч рублей и за шестое — 339 тыс рублей.

Ранее МОК на своем официальном сайте назвал имена четырнадцати российских спортсменов, которые по состоянию на 15 июня получили нейтральный статус для выступления на Олимпийских играх‑2024 в Париже. Среди них десять представителей спортивной борьбы: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова.

В список МОК попали три представителя российского велоспорта: Тамара Дронова, Алена Иванченко и Александр Власов. Дронова и Иванченко подтвердили, что примут участие в Олимпийских играх.

Допуск к Играм также получила чемпионка России по прыжкам на батуте Анжела Бладцева.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе. При этом они не будут допущены до участия в командных соревнованиях, а их награды не будут отображаться в медальном зачете.