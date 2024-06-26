В Париже набрали необходимых сотрудников частной охраны для Игр
Как сообщил префект парижской полиции Лоран Нуньес, страна готова к мероприятию.
Как сообщил префект парижской полиции Лоран Нуньес, страна готова к мероприятию.
Франция набрала необходимое число сотрудников частной охраны для обеспечения порядка во время проведения летних Олимпийских игр 2024 в Париже.
«Все сотрудники частной охраны наняты. Все готово, мы готовы и даже с нетерпением ждем, когда начнутся Олимпийские игры. Приняты все меры по обеспечению безопасности на объектах и во время церемонии, меры по борьбе с преступностью и для охраны туристических мест. Набранные сотрудники частной охраны позволят снизить нагрузку на силы внутренней безопасности Франции.», — заявил префект парижской полиции.
Ранее директор по вопросам безопасности генерала Брюно Ле Рей заявил, о том, что Парижу не хватает еще порядка 400 сотрудников частной охраны.
Олимпийские игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа. Безопасность в ходе состязаний должны обеспечивать около 45 тысяч французских полицейских и жандармов. Еще порядка 2,5 тысяч силовиков прибудут во Францию из других стран.