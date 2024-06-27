Проведение Игр БРИКС обошлось в 1,2 млрд рублей
Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов на пресс-конференции, посвященной подведению итогов соревнований.
Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов на пресс-конференции, посвященной подведению итогов соревнований.
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов отметил, что в эту сумму не вошли расходы на ремонт объектов спортивной инфраструктуры и улично-дорожных сетей.
«Бюджет был небольшим с точки зрения других больших мероприятий. В 1,2 млрд рублей нам обошелся этот турнир. Мы считаем, что уместились в неплохую цифру. Потому что проект новый, нам сильно помогли наши партнеры. Основной объем — это федеральная субсидия, порядка 200 млн рублей вложил Татарстан», — цитирует Владимира Леонова ТАСС.
Игры БРИКС проходили с 12 по 23 июня, было разыграно 387 комплектов медалей. Основную часть соревнований приняла Казань, последние 5 комплектов были разыграны в Москве.
Первое место в медальном зачете заняла сборная России — 266 золотых, 142 серебряных и 101 бронзовая медаль. На втором месте расположилась сборная Беларуси (55−85−107), третье — у команды Китая (20−24−18).