Проведение Игр БРИКС обошлось в 1,2 млрд рублей

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов отметил, что в эту сумму не вошли расходы на ремонт объектов спортивной инфраструктуры и улично-дорожных сетей.

«Бюджет был небольшим с точки зрения других больших мероприятий. В 1,2 млрд рублей нам обошелся этот турнир. Мы считаем, что уместились в неплохую цифру. Потому что проект новый, нам сильно помогли наши партнеры. Основной объем — это федеральная субсидия, порядка 200 млн рублей вложил Татарстан», — цитирует Владимира Леонова ТАСС.

Игры БРИКС проходили с 12 по 23 июня, было разыграно 387 комплектов медалей. Основную часть соревнований приняла Казань, последние 5 комплектов были разыграны в Москве.