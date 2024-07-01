Бах считает, что участники ОИ равны независимо от убеждений

«Спортсмены будут мирно сосуществовать под одной крышей в Олимпийской деревне. Главное право человека — право на мир. И на Олимпийских играх все люди равны вне зависимости от политических убеждений, религиозных взглядов, сексуальной ориентации и так далее», — цитирует главу Международного олимпийского комитета ТАСС.

В отношении спортсменов из России и Беларуси продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить только в индивидуальных видах, в нейтральном статусе и при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, а их награды не будут отображаться в медальной таблице.