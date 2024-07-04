МОК опроверг слухи об отмене Олимпиады в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон в июне объявил о роспуске нижней палаты парламента и проведении внеочередных выборов 30 июня и 7 июля — перед стартом Олимпийских игр. Во французском издании Le Point появилась информация, что глава МОК Томас Бах может рассмотреть вопрос об отмене или переносе Олимпиады из-за роспуска Национального собрания во Франции.

«Очевидно, что это часть продолжающейся кампании по дезинформации против Франции, МОК и его президента, а также Олимпийских игр. Это не имеет под собой никаких фактических оснований. Президент МОК и все олимпийское движение с нетерпением ждут отличных Олимпийских игр в Париже 2024 года, которые начнутся с церемонии открытия 26 июля», — говорится в заявлении МОК.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В столицу Франции приедет около 10 тысяч спортсменов из 206 стран. Атлеты разыграют 329 комплектов медалей.