На Олимпийские игры продано рекордное количество билетов

«Рекорд принадлежал Играм 1996 года в Атланте — 8,3 миллиона билетов, и некоторое время назад мы преодолели эту цифру. У нас продано 8,6 миллиона билетов на Олимпийские игры и более миллиона на Паралимпийские игры.



Хорошая новость заключается в том, что на этом последнем этапе мы делаем доступными билеты на многие виды спорта. Есть много действительно хороших вариантов по разным ценам как на Олимпийские, так и на Паралимпийские игры, а также на церемонии открытия и закрытия.



Мы гордимся тем, что уже побили рекорд, но можно сделать результат еще лучше», — рассказал президент оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге.