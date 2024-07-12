На Олимпийские игры продано рекордное количество билетов
На Олимпийские игры, которые пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа, продано рекордное количество билетов, сообщает AFP.
На Олимпийские игры, которые пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа, продано рекордное количество билетов, сообщает AFP.
«Рекорд принадлежал Играм 1996 года в Атланте — 8,3 миллиона билетов, и некоторое время назад мы преодолели эту цифру. У нас продано 8,6 миллиона билетов на Олимпийские игры и более миллиона на Паралимпийские игры.
Хорошая новость заключается в том, что на этом последнем этапе мы делаем доступными билеты на многие виды спорта. Есть много действительно хороших вариантов по разным ценам как на Олимпийские, так и на Паралимпийские игры, а также на церемонии открытия и закрытия.
Мы гордимся тем, что уже побили рекорд, но можно сделать результат еще лучше», — рассказал президент оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге.
Организаторы прогнозируют, что на Олимпийские и Паралимпийские игры будет реализовано 13,4 миллиона билетов.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В отношении спортсменов из России и Беларуси продолжают действовать ограничения. На соревнованиях они смогут выступить только в индивидуальных видах, в нейтральном статусе и при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, а их награды не будут отображаться в медальной таблице. На данный момент приглашение МОК на Олимпиаду приняли 16 российских спортсменов.