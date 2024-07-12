Ангелина Мельникова: Олимпиада в Париже была моей мечтой

«Касательно моего вида спорта, изначально я не собиралась смотреть Олимпийские игры в Париже. Я понимала, что мне будет тяжеловато наблюдать за той картиной и понимать, что наша сборная России могла быть там, но нас там нет. Олимпийские игры в Париже были моей мечтой, потому что это была бы третья моя Олимпиада, в которой я могла бы поучаствовать.



Но, с другой стороны, я понимаю, что посмотреть стоит. Сейчас в спортивной гимнастике очень много и талантливых спортсменов, будет сумасшедшая конкуренция. Мне интересно посмотреть, как выступят сборные Бразилии и Китая, потому что без сборной России в командном финале освобождается место на пьедестале. Безумно интересно, кто будет на пьедестале», — сказала Мельникова.