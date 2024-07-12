Ангелина Мельникова: Олимпиада в Париже была моей мечтой
Чемпионка Олимпийских игр в Токио по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова объяснила свой интерес к Олимпиаде без российских спортсменов. Об этом сообщает Metaratings.
Чемпионка Олимпийских игр в Токио по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова объяснила свой интерес к Олимпиаде без российских спортсменов. Об этом сообщает Metaratings.
«Касательно моего вида спорта, изначально я не собиралась смотреть Олимпийские игры в Париже. Я понимала, что мне будет тяжеловато наблюдать за той картиной и понимать, что наша сборная России могла быть там, но нас там нет. Олимпийские игры в Париже были моей мечтой, потому что это была бы третья моя Олимпиада, в которой я могла бы поучаствовать.
Но, с другой стороны, я понимаю, что посмотреть стоит. Сейчас в спортивной гимнастике очень много и талантливых спортсменов, будет сумасшедшая конкуренция. Мне интересно посмотреть, как выступят сборные Бразилии и Китая, потому что без сборной России в командном финале освобождается место на пьедестале. Безумно интересно, кто будет на пьедестале», — сказала Мельникова.
Мельникова является олимпийской чемпионкой 2020 года в командном первенстве. Также в Токио она завоевала бронзовые награды в личном многоборье и вольных упражнениях. На Олимпийских играх 2016 года в Рио Мельникова стала серебряным призером в командном первенстве.
В июне 23-летняя гимнастка выступила на Играх БРИКС в Казани и завоевала золотую медаль в упражнениях на брусьях.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе. По последней информации, на Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов, которые будут представлены в пяти видах спорта — велоспорт, гребля на байдарках и каноэ, плавание, прыжки на батуте и теннис.