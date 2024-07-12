Президент США Джо Байден отказался от поездки на Олимпиаду-2024
Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома.
Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома.
Президент США Джо Байден отказался от поездки в Париж на летние Олимпийские игры. Причина такого решения не называется.
Всего в Париж Байден направит четыре президентские делегации. На церемонии открытия Олимпиады, которая назначена на 26 июля, президента представит делегация во главе с первой леди США Джилл Байден. А на церемонии закрытия 11 августа американских дипломатов будет представлять Дуглас Эмхофф, супруг вице-президента Камалы Харрис.
Представителями США на открытии и закрытии Паралимпийских игр (28 августа и 8 сентября) будут, соответственно, сенатор Тэмми Дакуорт и министр здравоохранения и социальных служб США Хавьер Бесерра.
На последних летних Олимпийских США стали победителем неофициального командного зачета, завоевав 39 золотых, 41 серебряную и 33 бронзовые медали.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В отношении спортсменов из России и Беларуси продолжают действовать ограничения. На соревнованиях они смогут выступить только в индивидуальных видах, в нейтральном статусе и при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, а их награды не будут отображаться в медальной таблице. На данный момент приглашение МОК на Олимпиаду приняли 16 российских спортсменов.