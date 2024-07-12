Президент США Джо Байден отказался от поездки на Олимпиаду-2024

Всего в Париж Байден направит четыре президентские делегации. На церемонии открытия Олимпиады, которая назначена на 26 июля, президента представит делегация во главе с первой леди США Джилл Байден. А на церемонии закрытия 11 августа американских дипломатов будет представлять Дуглас Эмхофф, супруг вице-президента Камалы Харрис.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В отношении спортсменов из России и Беларуси продолжают действовать ограничения. На соревнованиях они смогут выступить только в индивидуальных видах, в нейтральном статусе и при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, а их награды не будут отображаться в медальной таблице. На данный момент приглашение МОК на Олимпиаду приняли 16 российских спортсменов.