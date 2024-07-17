Мэр Парижа устроила заплыв в Сене: видео

На прошлой неделе с целью развеять опасения по поводу качества воды в Сене заплыв по реке устроила министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. Ранее сообщалось, соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде на предстоящей Олимпиаде могут перенести из-за качества воды в Сене.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В отношении спортсменов из России и Беларуси продолжают действовать ограничения. На соревнованиях они смогут выступить только в индивидуальных видах, в нейтральном статусе и при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, а их награды не будут отображаться в медальной таблице. На данный момент приглашение МОК на Олимпиаду приняли 15 российских спортсменов.