Мэр Парижа устроила заплыв в Сене: видео
Мэр Парижа Анн Идальго сдержала обещание и искупалась в Сене за 9 дней до старта Олимпиады.
Мэр Парижа Анн Идальго сдержала обещание и искупалась в Сене за 9 дней до старта Олимпиады.
Компанию Идальго утром 17 июля составил глава оргкомитета Олимпийских игр Тони Эстанге, трехкратный олимпийский чемпион в гребном слаломе. Они доплыли до платформы, расположенной примерно в 100 метрах от места старта.
Мэр Парижа дважды переносила свой заплыв. В июне преградой стали сильные течения в реке, затем Идальго сочла неуместным купание в разгар кампании перед внеочередными выборами во французский парламент.
На прошлой неделе с целью развеять опасения по поводу качества воды в Сене заплыв по реке устроила министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. Ранее сообщалось, соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде на предстоящей Олимпиаде могут перенести из-за качества воды в Сене.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В отношении спортсменов из России и Беларуси продолжают действовать ограничения. На соревнованиях они смогут выступить только в индивидуальных видах, в нейтральном статусе и при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, а их награды не будут отображаться в медальной таблице. На данный момент приглашение МОК на Олимпиаду приняли 15 российских спортсменов.