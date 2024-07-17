Тарпищев рассказал о подготовке теннисистов из России к Олимпиаде
В теннисном турнире на играх в Париже примут участие семь россиян.
В теннисном турнире на играх в Париже примут участие семь россиян.
По словам президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, российские теннисисты будут готовиться индивидуально к Олимпийским играм в Париже.
«Если на предыдущих Олимпиадах у нас были сборы команды — перед Токио, например, надо было еще и успеть акклиматизироваться, то в этот раз все теннисисты будут готовиться индивидуально. Кто-то в Европе, кто-то, как Елена Веснина, у нас». — цитирует Тарпищева ТАСС.
Международная федерация тенниса опубликовала заявочные листы участников Олимпийских игр в Париже, в список входят семь российских спортсменов. В одиночном разряде выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер. В парном разряде сыграют Веснина и Александрова, Андреева и Шнайдер, Медведев и Сафиуллин.
На предыдущих Олимпийских играх в Токио российские теннисисты завоевали три медали. В миксте Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали золото, обыграв в финале Елену Веснину и Аслана Карацева. В мужском одиночном разряде Карен Хачанов завоевал серебряную медаль.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В отношении спортсменов из России и Беларуси продолжают действовать ограничения. На соревнованиях они смогут выступить только в индивидуальных видах, в нейтральном статусе и при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, а их награды не будут отображаться в медальной таблице.