Тарпищев рассказал о подготовке теннисистов из России к Олимпиаде

По словам президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, российские теннисисты будут готовиться индивидуально к Олимпийским играм в Париже.

«Если на предыдущих Олимпиадах у нас были сборы команды — перед Токио, например, надо было еще и успеть акклиматизироваться, то в этот раз все теннисисты будут готовиться индивидуально. Кто-то в Европе, кто-то, как Елена Веснина, у нас». — цитирует Тарпищева ТАСС.

Международная федерация тенниса опубликовала заявочные листы участников Олимпийских игр в Париже, в список входят семь российских спортсменов. В одиночном разряде выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер. В парном разряде сыграют Веснина и Александрова, Андреева и Шнайдер, Медведев и Сафиуллин.

На предыдущих Олимпийских играх в Токио российские теннисисты завоевали три медали. В миксте Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали золото, обыграв в финале Елену Веснину и Аслана Карацева. В мужском одиночном разряде Карен Хачанов завоевал серебряную медаль.