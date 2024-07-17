«Смелая женщина». Фетисов — о купании мэра Парижа в Сене

Во вторник утром Идальго искупалась в Сене за девять дней до старта Олимпиады. Таким образом она хотела наглядно показать, что река безопасна для проведения соревнований.

«Париж не самый чистый город — это всем известно. Вода в Сене очень грязная, и почистить ее за две недели нереально. Это не фильтр водопроводный поставить. То, что кто-то купается в Сене — это его право. Можно и в мазут прыгнуть, и в бочку с дегтем. Мэр Парижа — смелая женщина, раз она на такое решилась. Я слышал, что еще один парень собирается это сделать, ждем теперь, когда он нырнет», — сказал Фетисов.

Ранее в Сене также обещали искупаться президент Франции Эмануэль Макрон и глава МОК Томас Бах.

Купание в Сене официально запрещено с 1923 года из-за плохого качества воды. В главную реку Парижа годами сбрасывали канализацию, сточные воды, мусор и токсичные отходы. К 60-м годам XX века уровень загрязнения воды в Сене достиг таких пределов, что река стала практически мертвой. В 2015 году французские начали работы по очистке реки к Олимпиаде, потратив на эти цели около 1,4 млрд евро.

Сена должна принять церемонию открытия Олимпиады, а также соревнования по триатлону и марафонскому плаванию. Кроме того, во время Паралимпиады на реке пройдут соревнования по паратриатлону.