В Париже официально открылась Олимпийская деревня

За восемь дней до церемонии открытия Олимпийских игр в деревню прибыли первые спортсмены — из сборных Австралии и Бразилии. Всего в Олимпийской деревне будут проживать около 14,5 тыс. человек, в том числе 9 тыс. олимпийцев. Обеспечивать работу деревни будут 4 тыс. сотрудников и около 1,5 тыс. волонтеров.

Олимпийская деревня возведена в северном пригороде французской столицы. Ее площадь составляет 52 гектара. На территории деревни размещены 40 различных малоэтажных жилых домов, а также тренировочные объекты, тренажерные залы, поликлиника и антидопинговый центр.

После завершения Олимпиады и Паралимпиады квартиры в Олимпийской деревне будут переоборудованы в дома. Как минимум треть из них будут отведены под государственное жилье.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября.