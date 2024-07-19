МОК пока не определился с участием россиян в закрытии ОИ
Международный олимпийский комитет (МОК) еще не принял решение по поводу участия нейтральных российских спортсменов в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.
Международный олимпийский комитет (МОК) еще не принял решение по поводу участия нейтральных российских спортсменов в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.
«Решение об участии нейтральных спортсменов в церемонии закрытия будет принято позднее, учитывая, что на церемонию закрытия выходят не команды, а все спортсмены вместе. Во время церемонии награждения будет поднят флаг и исполнен гимн индивидуальных нейтральных атлетов (AIN)», — сообщили в пресс-службе МОК.
Ранее исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к участию в церемонии открытия Олимпийских Игр, которая состоится 26 июля. Они смогут посетить эту церемонию только в качестве зрителей.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее был опубликован окончательный список российских спортсменов на Олимпиаде в Париже. В него вошли 15 спортсменов, которые выступят на Играх в нейтральном статусе.