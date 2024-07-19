Церемония открытия Олимпийских игр в Париже на грани срыва

Организаторы церемонии открытия Олимпийских игр в Париже получили уведомление о забастовке от представителей профсоюза артистов. Союз артистов-исполнителей Франции (SFA) устроил скандал из-за оплаты труда его сотрудников, которые будут задействованы в церемонии.

«В данный момент идут генеральные репетиции церемоний, и мы с сожалением вынуждены объявить о подаче уведомления о забастовке на шоу 26 июля 2024 года, а также на следующие репетиции церемоний открытия Паралимпийских игр.



В то время как сегодня на улицах Парижа повсюду красуется лозунг “Вместе лучше”, мы отмечаем, что условия нашей работы не обсуждались ни вместе, ни в лучшую сторону. Мы также обратили внимание на сомнительную практику, вопиющее неравенство в обращении и отсутствие социального диалога во время подготовки к церемониям», — приводит слова представителя SFA Mirror.

В оргкомитете Олимпийских игр ответили на это заявление.

«Мы серьезно относится к условиям труда всех тех, кто вносит свой вклад в успех Игр. Мы связались с компанией Paname 24, ответственной за подбор танцоров для церемонии открытия, чтобы подтвердить уровень существующих условий труда. Мы ведем регулярный диалог с SFA и намерены продолжать его», — приводит слова представителя оргкомитета Mirror со ссылкой на The Telegraph.