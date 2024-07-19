МОК объявил о начале олимпийского перемирия

«Олимпийские игры как событие, объединяющее мир в мирном соревновании, станут мощным напоминанием о том, что мы все можем мирно собраться вместе»‎, — сказано в сообщении пресс-службы МОК.

Олимпийское перемирие — это древнегреческая традиция, согласно которой все военные действия прекращались на время проведения Олимпийских игр. Эта традиция позволяла спортсменам, зрителям и официальным лицам безопасно добираться до места проведения игр и возвращаться обратно.

Традиция была возрождена МОК в 1992 году. Резолюция, принятая генеральной Ассамблей ООН, призывает государства-члены соблюдать олимпийское перемирие в течение периода, начинающегося за семь дней до открытия Олимпиады и заканчивающегося через семь дней после закрытия Паралимпиады.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее был опубликован окончательный список российских спортсменов на Олимпиаде в Париже. В него вошли 15 спортсменов, которые выступят на Играх в нейтральном статусе.