Елена Исинбаева не приехала на сессию МОК в Париже

«Свои извинения в связи с отсутствием на сессии принесли Елена Исинбаева и (председатель Олимпийского комитета Японии — прим.ред.) Ясухиро Ямасита», — приводит слова генерального директора МОК Кристофа Де Кеппера ТАСС.

Ранее стало известно, что Исинбаева не попала в список кандидатов, которые будут участвовать в выборах в обновленный состав комиссии спортсменов. Вместе с ней комиссию покинут Даниэль Дьюрт (плавание, Венгрия), Бритта Хайдеманн (фехтование, Германия) и Ю Сын Мин (настольный теннис, Южная Корея).

В предстоящих выборах, которые пройдут в Олимпийской деревне, примут участие 29 кандидатов, представляющие 15 различных видов спорта. За них смогут проголосовать все спортсмены, участвующие в Олимпиаде в Париже. Им предложат отдать свой голос за четырех кандидатов из четырех разных видов спорта.

Исинбаева входила в комиссию спортсменов МОК с 2016 года. Полномочия членов комиссии рассчитаны на восемь лет.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец.