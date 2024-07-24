Французские Альпы примут зимние Олимпийские игры 2030 года

«МОК имеет честь объявить, что Олимпийские игры 2030 года пройдут во Французских Альпах при выполнении установленных МОК условий», — сказал глава МОК Томас Бах.

Глава комиссии по будущим Играм Карл Штосс заявил, что французское правительство должно предоставить гарантии проведения Олимпиады. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что все требования будут выполнены после окончания летних Олимпийских игр в Париже. Дедлайн для предоставления гарантий — 31 декабря 2024 года.

Ожидается, что Олимпиада-2030 будет проведена в двух регионах на юго-востоке Франции — Овернь — Рона — Альпы и Прованс — Альпы — Лазурный берег. Административными центрами этих регионов являются Лион и Марсель.

Таким образом, Франция примет зимние Олимпийские игры в четвертый раз. Страна принимала первую зимнюю Олимпиаду, которая в 1924 году прошла в Шамони. Также Игры проходили в Гренобле в 1968 году и в Альбервиле в 1992 году.

На проведение Олимпийских игр 2030 года претендовали Солт-Лейк-Сити (США), Стокгольм и Оре (Швеция). Ожидается, что Солт-Лейк-Сити станет столицей Олимпийских игр 2034 года. Об этом может быть объявлено уже сегодня.